Пресс-секретарь посольства США заявил, что информации о визите Нуланд в Россию пока нет

Виктория Нуланд, внесенная Россией в черный список, может посетить Москву в октябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве не располагает информацией о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства Джейсона Ребхольца.

"У посольства нет информации о возможном визите", - заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд, внесенная Россией в черный список, может посетить Москву в октябре. Предполагалось, что заместитель госсекретаря США встретится с заместителями министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.

Нуланд плотно занималась украинским вопросом, работая помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства США Барака Обамы. В мае 2019 года Нуланд планировала принять участие в закрытой международной конференции в Москве, однако ей отказали в российской визе.

Накануне сообщалось, что Россия готова выдать ей визу в обмен на въезд российского дипломата в США.