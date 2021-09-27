Шойгу, Лавров и другие лидеры списка "Единой России" возглавят партийные комиссии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что пятерка списка Единой России возглавит специально созданные партийные комиссии.

По его словам, сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель штаба Общероссийский народный фронт (ОНФ) Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова – комиссию по защите материнства, детства и защите семьи, а главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению.

«И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе», - заявил российский лидер в ходе встречи с пятеркой лидеров списка Единой России.

Напомним, 20 сентября, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от депутатских мандатов Шойгу и Лаврова.