Экономист прокомментировал снижение курса евро ниже 85 рублей

Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал данные, согласно которым в понедельник, 27 сентября, курс евро на торгах Московской биржи опустился ниже 85 рублей.

«Ситуация достаточно неоднозначная: евро падает по отношению к рублю, двинулся вниз и доллар. Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть. Brent добрался уже практически до $79 за баррель и не собирается отступать. Это будет удерживать тренд на ослабление евро и доллара на нашем валютном рынке», — цитирует экономиста RT.

Также Масленников добавил, что на укрепление рубля влияет рост цен на газ. При этом, отметив, что пока сложившуюся тенденцию с ценами на валюту нельзя назвать устойчивой.

Напомним, ранее на торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года, сообщает ФАН.

Добавим, ЦБ уже опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 сентября. Курс доллара составит 72,66 рубля, что на 66 копеек ниже установленного ранее. Курс евро - 85,03. Валюта ЕС подешевеет на 65 копеек по сравнению с курсом валют от 27 сентября, передает «Свободная пресса».