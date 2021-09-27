Путин призвал правительство плотно работать со всеми фракциями Госдумы Фото: REUTERS

Правительство должно плотно работать с представителями всех фракций в новом составе Государственной думы, сказал президент России Владимир Путин во время видеоконференции премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как отметил глава государства, кабинету министров необходимо внимательно относиться к запросам и обращениям парламентариев. Путин также подчеркнул, что правительство вместе с Госдумой должны сделать все, чтобы программа партии «Единая Россия» была максимально реализована.

Напомним, президент в ходе беседы с лидерами партий поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму. Российский лидер подчеркнул, что выборы прошли открыто, с соблюдением законодательства. Путин также отметил высокую явку. По словам президента, роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией значительно возросла и существенно выше стала ответственность депутатского корпуса.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства сообщил, что пятерка списка «Единой России» возглавит специально созданные партийные комиссии.