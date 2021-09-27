Президент Чехии подписал закон, исключающий участие России и Китая в строительстве нового блока АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан подписал закон о низкоуглеродистых технологиях для строительства нового блока атомной электростанции "Дукованы", который исключает участие в создании нового блока АЭС российских и китайских компаний.

Как передает издание Novinky, глава республики подписал принятый парламентом Чехии закон, который определяет, что для строительства нового энергоблока могут использовать только технологии поставщиков из стран, которые присоединились к международному соглашению о государственных закупках 1996 года. Россия и Китай не входят в число этих государств, и компании этих стран не смогут получить заказ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что приписываемая спецслужбам России причастность к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году может негативно сказаться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы», и указал на возможный отказ в допуске России к тендеру на достройку АЭС.