В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко обсуждали расширение НАТО на Украину

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото - Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали вопрос расширения НАТО на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что совместные ответные действия России и Белоруссии на размещение войск Североатлантического альянса на Украине должны обеспечить безопасность как Москве, так и Минску.

«Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств», - отметил пресс-секретарь российского лидера, комментируя вопрос, какими могут быть ответные меры Москвы и Минска на размещение войск НАТО на Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО увеличить присутствие альянса в Черном море. Украинский лидер также заявил, что Североатлантический альянс без незалежной будет слабее.