Reuters: Норвегия получит наибольшую прибыль от роста цен на газ в Европе

Источники Reuters рассказали, что Норвегия получит наибольшую прибыль от роста цен на газ в Европе Фото: REUTERS

Норвежская компания Equinor получит наибольшую прибыль от роста стоимости газа в Европе. Такое мнение выразили источники портала Reuters.

Как рассказал экономист Эйрик Вэрнесс, компания из Норвегии и "Газпром" покрывают 60% потребностей Евросоюза в газе. Однако именно Equinor в наилучшем положении. Это связано с тем, что норвежская компания будет продавать более половины газа спотовым клиентам, при этом около 70% от этого объема будет реализовано по ценам на сутки вперед. "Газпром" же продает 56% газа на сутки или на месяц вперед, а 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год.

Ранее в Германии компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool приняла решение разорвать контракты с некоторыми потребителями. В организации объяснили, что это связано с рекордным ростом цен на энергоносители. Там же отмечается, что за последние несколько месяцев закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, а цены на новые закупки увеличились в четыре раза.

До этого представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон сообщила, что Москва полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом. Как отметила Барон, в Германии на сегодняшний день нет дефицита в поставках, а также немецкое правительство внимательно следит за ситуацией вокруг цен на газ, однако не вмешивается в рыночный процесс закупки российского газа.