Владимир Путин призвал создать в России целостную систему стратегического планирования Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране целостную систему стратегического планирования. Российский лидер отметил, что все органы власти должны работать как единое целое.

- Чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретные результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного благополучного будущего России, — сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

Глава государства добавил, что от стратегического планирования зависит безопасность и развитие России.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий, вошедших в новый состав Госдумы, заявил, что экономика РФ после спада, вызванного пандемией, восстановилась. Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами". По его словам, нужно "повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения", а также продолжать менять структуру экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.