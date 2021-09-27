ВВС Франции во время учений потеряли муляж бомбы

Самолет с муляжом бомбы направлялся с аэродрома у города Казо в департаменте Арьеж к полигону у города Каписе Фото: EAST NEWS

Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000 во время учений на западе страны потерял муляж бомбы, закрепленный на подвеске самолета. Об этом сообщает французская газета Sud Ouest.

Военные попросили властей нескольких городов помочь с поисками муляжа. Штаб ВВС Франции заверяет, что угрозы взрыва нет, но нашедшим порекомендовали не прикасаться к бомбе и обратиться к жандармам.

Самолет с муляжом бомбы направлялся с аэродрома у города Казо в департаменте Арьеж к полигону у города Каписе. Макет представляет из себя копию реального боеприпаса. Бомба выглядит как синий цилиндр длиной 2 метра и диаметром 10 см.

Ранее сообщалось, что латвийская армия потеряла беспилотник и также попросила помочь найти его. Сигнал с беспилотника пропал на маршруте Резекне-Гулбене во время учений, поэтому место его приземления неизвестно.