Актер театра «Эрмитаж» потерял сознание после спектакля. Фото: instagram.com/danila_shevchenko/

32-летнему актеру театра «Эрмитаж», что на Новом Арбате, потребовалась срочная помощь врачей. Даниле Шевченко стало плохо после спектакля, он потерял сознание.

Как стало известно сайту mk.ru, ЧП случилось в субботу, 25 сентября. В тот день Данила был задействован в постановке «Леля и Минька в школе клоунов». Около часа дня, когда спектаклю закончился, он вышел на покон и остался на сцене, чтобы сфотографироваться со знакомыми.

Именно в этот момент мужчина почувствовал себя плохо. Он вдруг осел и упал, ударившись о порожек.

Перепуганные коллеги вызвали скорую Шевченко. Врачи сразу решили госпитализировать актера в Боткинскую больницу. Опасения вызывало и то, что перед спектаклем он не жаловался на здоровье и, по словам коллег, его здоровье не вызывало никаких опасений.

Врачи продержали пациента в больнице до вечера. Они обследовали его и пришли к выводу, что поводов для тревоги нет. Вполне возможно, что сказалась общая усталость.

В субботу вечером Шевченко отпустили домой, а в театре он появится уже во вторник, 28 сентября.

- Я отыграл спектакль, вышел к знакомым, чтобы сфотографироваться. Потом у меня потемнело в глазах и я упал. Меня на скорой отвезли в Боткинскую больницу и после этого уже через два часа я был абсолютно свободен, - заявил артист в комментарии ФАН.

Данила Шевченко, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, снимался в картинах «Бездна», «Сердце ангела» и др.