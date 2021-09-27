СК проведет проверку после нападения тигра на годовалого мальчика в "Тайгане"

СК проведет доследственную проверку после нападения тигра на годовалого мальчика в "Тайгане" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Главном следственном управление СК РФ по республике Крым проведут доследственную проверку после сообщения kp.ru о том, что в парке львов "Тайган" тигр откусил палец годовалому ребенку.

- По данному факту Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым проводится доследственная проверка. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Как писал kp.ru, инцидент произошел 26 сентября в одном из крупнейших в Европе питомников крупных хищных кошек, расположенном в Крыму недалеко от Симферополя. Мама мальчика, желая показать ребёнку тигра поближе, вышла за пределы безопасной зоны. Малыш оказался перед хищником, и животное бросилось на ребёнка. Тигр схватил младенца за руку и откусил палец.

В "Тайгане" заявили, что не слышали об этом инциденте.