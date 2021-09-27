Таиланд сократит карантин для привитых туристов с 1 октября 2021 года

Таиланд сократит карантин для привитых туристов Фото: REUTERS

Власти Таиланда приняли решение сократить карантин для привитых от коронавирусной инфекции туристов с октября 2021 года

Для прилетевших иностранных гостей карантин составит семь дней, для прибывших страну по воде или суше — от 10 до 14 дней.

Кроме того, туристам разрешат посещать острова Самуи, Панган и Тау, Пхи-Пхи, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, полуостров Рейли, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби. С 1 ноября 2021 года для туристов откроют Бангкок.

Ранее появилась информация, что власти Вьетнама собираются открыть остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября текущего года. Как отмечалось, в период с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022 года иностранцы смогут прилететь на остров Фукуок только в рамках пакетных туров. Власти Вьетнама не собираются пускать в страну самостоятельных путешественников. Кроме того, будут принимать от трех до пяти тысяч отдыхающих в месяц, а с 20 марта по 20 июня 2022 года - от пяти до десяти тысяч человек ежемесячно.