Росгидромет пообещал трем регионам аномально теплую зиму

Остальную Россию ждет зима с обычными для каждого региона температурами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают некоторым регионам России более теплую зиму, чем обычно. В зимние месяцы 2021-2022 годов температура будет немного выше обычных значений на севере Урала, Сибири и в Якутии, сообщается на сайте Росгидрометцентра.

Как отмечают синоптики, анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета дает предположить, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. Остальным регионам России повезло меньше - их ждет обычная зима с температурой, соответствующей каждому региону. А в отдельные месяцы даже холоднее обычного.

Как отмечают в ведомстве, прогноз не может быть стопроцентно точным. Синоптики говорят, что вероятность его реализации - от 67 до 69%.

Как ранее писал сайт kp.ru, синоптик рассказала, когда в Москву вернется солнечная погода. По прогнозу главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, ситуация наладится ближе к концу сентября. Но тепло будет недолгим, уже к началу октября вернется дождливая осень.