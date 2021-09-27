Академик назвал причины провала ХДС на выборах в Германии

Эксперт раскрыл причины провала ХДС на выборах в Германии Фото: REUTERS

Провал Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на парламентских выборах в Германии можно связать с кадровой политикой, которую вела Ангела Меркель на посту канцлера. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Эксперт отметил, что Меркель последовательно убирала из партии ярких и харизматичных политиков и ставила на ключевые посты «серых мышек». Вероятно, канцлер делала это, чтобы избежать конкуренции, однако все свелось к тому, что партия потеряла доверие у избирателей.

Также Камкин добавил, что ХДС со временем превратилась из народной консервативной партии умеренно-правого толка в блеклую партию, которая каждый раз пыталась подстроиться под политические процессы конкурентов.

«Фактически она стала абсолютно безликой политической силой, непонятно чьи интересы вообще представляющей», — приводит слова политика Lenta.ru.