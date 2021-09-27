Путин дал российское гражданство немецкому режиссеру Хансу-Йоахиму Фраю

Режиссер Ханс-Йоахим Фрай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства немецкому режиссеру Хансу-Йоахиму Фраю.

«Принять в гражданство Российской Федерации…Фрая Ханса-Йоахима, родившегося 10 июня 1965 года в Германии», – говорится в документе на портале правовой информации.

Стоит отметить, что глава государства написал предисловие к книге Фрая «Научиться любить Россию». В нем Путин отметил, что книга помогает «осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны». Фрай, подчеркнул российский президент, делает много для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией.

Ханс-Йоахим Фрай – немецкий режиссер, художественный руководитель Фонда «Талант и успех» в Сочи. Он является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, на протяжении долгих лет работает в РФ режиссером-постановщиком.