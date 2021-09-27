Захарова назвала доносом обращение Украины в ЕК после заключения контракта Венгрии с "Газпромом"

Мария Захарова раскритиковала Украину за планы обратиться к ЕК после контракта Венгрии с Газпромом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала украинские власти за планы обратиться к Еврокомиссии для предоставления оценки соответствия газового контракта Венгрии с российским "Газпромом" европейскому законодательству.

- Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становление являются доносы на соседей по случаю зависти, — написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев разочарован решением Венгрии подписать с "Газпромом" новый контракт на поставки газа в обход Украины. Соглашение между Венгрией "Газпромом" является «политизированным и экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины", говорится в заявлении на сайте украинского МИД. В ведомстве считают, что контракт "не соответствует принципам" Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией.