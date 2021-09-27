Тренер из России погиб, спасая упавшую в море девушку в Испании

Гражданин России погиб, спасая упавшую в воду девушку в Испании. Фото: instagram.com

Фитнес-тренер из России погиб, спасая тонувшую в море девушку. Как сообщили в Гражданской гвардии, инцидент произошел в испанском городе Торревьеха.

По словам жены погибшего, она вместе с мужем и подругой находились на скале над морем, когда их спутница упала и начала тонуть. Мужчина бросился в воду, пытаясь спасти ее.

Как пишет РИА Новости, упавшая в воду девушку была гражданкой Финляндии. Ее тело нашли, спустя пять часов после начала поисков. Почти через сутки было найдено тело россиянина. В Гражданской гвардии считают, что причиной смерти мог быть несчастный случай.

Напомним, 23 сентября 2021 года группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды туристы запросили помощь спасателей. Тур шел под руководством старших инструкторов. Всего после неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. 26 сентября выписали трех пациентов. На данный момент в Республиканской больнице Нальчика остаются 4 человека. По словам медиков, чувствуют себя хорошо, динамика положительная.