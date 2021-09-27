Минпромторг рассмотрит возможность установки коридора закупочных цен на птицу

В целом ситуацию в области птицеводства в ведомстве оценили скорее положительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпромторг подумает над установкой коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства. С просьбой рассмотреть такую возможность к ведомству обратились из Минсельхоза.

Отмечается, что Минсельхоз подготовит соответствующее обращение к Минпромторгу. В целом же ситуацию в области птицеводства в ведомстве оценили скорее положительно. Комплекс мер, реализуемых Минсельхозом, позволил к середине лета почти восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен, говорится на сайте Минсельхоза.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минсельхоз России опроверг информацию о грядущем дефиците гречки в стране. В ведомстве сообщили, что запасов крупы достаточно и недостатка в ней не предвидится.