Франция поддержала идею увеличить число членов Совбеза ООН

Франция выступила за увеличение числа членов Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Париж поддерживает идею об увеличении числа членов Совета безопасности ООН.

- Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности - как постоянных, так и временных, — говорится в сообщении официального представителя ведомства.

Таким образом, Франция поддерживает соответствующее предложение Германии, Бразилии, Индии и Японии, добавил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет способствовать дальнейшему ядерному разоружению в мире. По словам Гутерриша, в то время как общее число вооружений сокращается, государства качественно развивают свои арсеналы. В результате, по его мнению, наблюдаются тревожные признаки новой гонки вооружений.