Лейпцигский университет, который закончила Ангела Меркель отказался брать её на работу в качестве научного сотрудника. Фото: REUTERS

Лейпцигский университет, который закончила Ангела Меркель отказался брать её на работу в качестве научного сотрудника. Об этом говорится в письменном ответе университета на запрос РИА "Новости"

"Со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)", - заявили в университете.

Свое решение в вузе объяснили тем, что политик не занималась своей академической карьерой с 1990 года.

Ангела Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета. В 1986 году канцлер на отлично защитила диссертацию и ей была присвоена степень доктора естественных наук. В 2008 году она получила почетную докторскую степень Лейпцигского университета.

Сайт kp.ru подвел итоги правления канцлера в Германии. С 1980 по 1995 год среднегодовой рост ВВП Германии составлял 2,1%; с 1996 по 2005 год (перед Меркель) — 1,3%; при Меркель (2006-2020) — лишь 1,1%.