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Здоровье27 сентября 2021 17:38

Производство вакцины от коронавируса "Бетувакс" может начаться в первой половине 2022 года

Препаратом нужно будет прививаться дважды с интервалом в 28 дней
Наталья СМИРНОВА
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Сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний на добровольцах

Сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний на добровольцах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев предположил, когда может быть дан старт производству новой российской вакцины от коронавируса "Бетувакс". По его оценкам, это произойдет уже скоро - в первой половине 2022 года.

"Бетувакс" - это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса. В ней нет живых вирусов или векторов, что более безопасно для человека. Собой вакцина представляет суспензию для внутримышечного введения. Ей нужно привиться дважды с интервалом в 28 дней.

"Я надеюсь, что именно в следующем году начнется [производство вакцины]. Я рассчитываю, что в первой половине года", - приводит слова Исаева ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции "Бетувакс". Их цель - оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины "у взрослых здоровых добровольцев".