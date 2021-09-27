Александр Ширвиндт объяснил усталостью свое решение уйти с поста худрука Театра сатиры
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новость, что Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры появилась 27 сентября. Свое решение он объясняет просто - устал. Ему 87 лет и это признание звучит вполне логично.
Александр Яковлевич совсем недавно вернулся из больницы домой, где был на плановой диспансеризации.
-Уже дома. Меня отпустили. Слабость, настроения нет, - делится с сайтом mk.ru худрук.
На вопрос, что подтолкнуло к решению покинуть пост, который занимал более 20 лет, он говорит, что состояние здоровья.
- Понимаешь, устал, - честно признается Ширвиндт.
А вот вопрос про приемника пока не решен. В последний год, пока ходили слухи о скором уходе Ширвиндта, назывался Сергей Газаров, который с прошлого года руководит Театром Армена Джигарханяна.
Но он сам пока отрицает, что может сменить место работы. Говорит, что никаких сигналов не получал.
- Я думаю, что если бы это было так и в какой-то мере соответствовало действительности, то из Департамента культуры, наверное, ко мне поступил бы какой-то сигнал. Но пока — тишина, - отметил Газаров.