Александр Ширвиндт объяснил усталостью свое решение уйти с поста худрука Театра сатиры Фото: Евгения ГУСЕВА

Новость, что Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры появилась 27 сентября. Свое решение он объясняет просто - устал. Ему 87 лет и это признание звучит вполне логично.

Александр Яковлевич совсем недавно вернулся из больницы домой, где был на плановой диспансеризации.

-Уже дома. Меня отпустили. Слабость, настроения нет, - делится с сайтом mk.ru худрук.

На вопрос, что подтолкнуло к решению покинуть пост, который занимал более 20 лет, он говорит, что состояние здоровья.

- Понимаешь, устал, - честно признается Ширвиндт.

А вот вопрос про приемника пока не решен. В последний год, пока ходили слухи о скором уходе Ширвиндта, назывался Сергей Газаров, который с прошлого года руководит Театром Армена Джигарханяна.

Но он сам пока отрицает, что может сменить место работы. Говорит, что никаких сигналов не получал.

- Я думаю, что если бы это было так и в какой-то мере соответствовало действительности, то из Департамента культуры, наверное, ко мне поступил бы какой-то сигнал. Но пока — тишина, - отметил Газаров.