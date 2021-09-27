ВОЗ ожидает дополнительную информацию по "Спутнику V", чтобы провести инспекцию в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительной информации по вопросу включения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19. Только после их получения и рассмотрения организация сможет отправиться с инспекцией в Россию.

- Инспекция в отношении вакцины "Спутник V" в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя, — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Ранее директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что проблемы с признанием российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения вызваны конкуренцией на рынке вакцин. По мнению академика, переговоры о признании российской вакцины с ВОЗ могут продлиться еще долго. В прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом, микробиолог сообщил, что институт Гамалеи не участвуют напрямую в переговорах, а только предоставляет необходимую информацию по запросам Минздрава РФ и Российского фонда прямых инвестиций.