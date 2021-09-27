Поисковик "Яндекс" будут предустанавливать на все продаваемые в РФ гаджеты с 2022 года

"Яндекс" будут предустанавливать на все продаваемые в РФ гаджеты с 2022 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российское правительство утвердило поисковик "Яндекс" для предустановки на всех продаваемых в стране гаджетах с 1 января следующего года. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", … используемой без дополнительных настроек (по умолчанию), — гласит текст документа.

Таким образом, изменения были внесены в распоряжение кабмина, принятое в июле 2021 года.

Напомним, с 1 марта 2022 года список программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты и другую электронику могут расширить. Производителей могут обязать устанавливать четыре отечественных приложения. Речь идет о программе для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазине, сервисе для музыки и радио, а также платформе для конференц-связи. Специально для этого в Минцифры уже подготовлены поправки в действующее постановление правительства. Названия приложений в документы не прописаны, видимо продукты будут выбирать исходя из ежегодного рейтинга популярности, который составляет ведомство.