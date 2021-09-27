В Москве задержан третий парашютист, прыгнувший с 48-этажного здания на газон

Парашютистов не напугали ни дождь, ни ветер. Фото: видео ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские задержали третьего парашютиста, который вместе с друзьями утром 27 сентября прыгнул с парашютом с 48-этажного жилого дома в Москве. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за "Мелкое хулиганство". Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщают в МВД.

До этого были задержаны друзья третьего парашютиста - двое мужчин, которые прыгнули с высотки вместе с ним. Совершить опасный трюк они решили в 6 часов утра. После приземления на газон парашютисты собрали снаряжение и скрылись, однако оперативникам удалось их найти.

"Прыжок совершался впервые и в процессе не было причинено никакого вреда имуществу и здоровью граждан", - рассказывает один из задержанных на видео, которое было опубликовано ГУ МВД России по Москве.

Другой задержанный утверждает, что прыжками с парашютом они с другом занимаются много лет. Это якобы позволило им оценить погодные условия, чтобы задуманное прошло удачно.

"К сожалению, тогда никто не задумался о том влиянии, которое данное деяние окажет на весь интернет. И очень не хотелось бы, чтобы кто-то последовал моему примеру", - говорит второй задержанный.

Гагаринский суд Москвы признал обоих парашютистов виновными в административном правонарушении, пишет Интерфакс. Им назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток по статье за "Мелкое хулиганство".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Екатеринбурге неизвестный парашютист прыгнул с парашютом с крыши одного из домов. В результате он врезался в крышу автомобиля.