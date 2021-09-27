В России задумались над созданием комбовакцины от коронавируса и гриппа

Пока создание российской комбовакцины находится на этапе идеи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Институт стволовых клеток человека" рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Технология создания таких вакцин уже отработана в мире и сейчас ученые работают над ее адаптацией под различные штаммы COVID-19 и гриппа.

Как сообщил председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев, специалисты биотехнологического холдинга уже задумываются над вопросом создания комбовакцины. Но пока не приступили к работе над подобным проектом.

"Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин", - цитирует Исаева ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев предположил, когда может быть дан старт производству новой российской вакцины от коронавируса "Бетувакс". По его оценкам, это произойдет уже скоро - в первой половине 2022 года.