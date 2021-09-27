Король и королева Иордании ушли на карантин после заражения принца коронавирусом

Король и королева Иордании ушли на карантин Фото: REUTERS

Король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рания ушли на карантин. Об этом сообщила газета Al Ghad, ссылаясь на заявление королевской канцелярии.

По информации издания, наследный принц Хусейн бен Абдалла сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, из-за чего король и королева будут соблюдать режим самоизоляции в течение пяти дней.

При этом состояние принца оценивается как хорошее, у него лишь "незначительные симптомы" коронавируса.

Ранее Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, который сопровождал президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк, где проходила 76-я сессия Генассамблеи ООН, заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на заявление бразильского Минздрава сообщила газета Globo. По ее данным, в ходе визита в США Марселу Кейрога на месте не сидел: вместе с главой государства он осматривал городские достопримечательности, в том числе мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, бывал в штаб-квартире ООН, а также присутствовал на встрече Жаира Болсонару с британским премьером Борисом Джонсоном.