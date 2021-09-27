Вячеслав Володин сделал повторную прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что сделал повторную прививку от коронавирусной инфекции.

- Сегодня ревакцинировался. Первую прививку от коронавируса сделал год назад. В этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител, — написал политик у себя в Telegram-канале.

О повторной прививке от коронавируса Володин сообщал в конце июня 2021 года. Титр антител начал снижаться, поэтому он ревакцинировался. Тем более, что с момента первой прививки прошло больше полугода, объяснил политик. При этом он не уточнил, какой именно препарат использовал для этого.

Напомним, Вячеслав Володин накануне рассмотрения в первом чтении законопроекта о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок сообщил, что сделать прививку бесплатно смогут все граждане России, при этом она останется добровольной.