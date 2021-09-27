Ученые назвали детей и подростков ключевыми распространителями коронавируса

В странах, где было решено прививать несовершеннолетних, темпы передачи коронавируса снизились. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети и подростки - одни из главных распространителей коронавируса, так как не охвачены вакцинацией и при этом имеют большое количество социальных контактов. Об этом рассказали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.

Болибок отметил, что пока несовершеннолетних не начнут вакцинировать, они будут работать как один из самых устойчивых каналов передачи инфекции. Основная причина в том, что они часто бывают за пределами дома и общаются с большим количеством людей ежедневно.

"У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи", - рассказал Болибок изданию Ura.Ru.

По его мнению, пандемия может продолжаться, в частности, по этой причине. С Болибоком согласен молекулярный биолог Скулачев. Он отмечает, что подростки легче переносят коронавирус, поэтому могут пойти в гости к бабушке или в школу с кашлем или насморком, не задумываясь, что являются переносчиком инфекции. По словам Скулачева, в странах, где было решено прививать несовершеннолетних, темпы передачи коронавируса снизились.

Как ранее писал сайт kp.ru, с первых недель пандемии считалось, что дети чаще всего болеют очень легко или даже совсем бессимптомно переносят новую коронавирусную инфекцию. Оказывается, ковид у детей нередко скрывается под маской ОРВИ, но позже дает о себе знать. Чаще всего несовершеннолетние получают такие осложнения, как конъюнктивит, сухие и потрескавшиеся губы, увеличение лимфатических узлов, сыпь, неврологические нарушения и сложности с дыханием.