Четверо пострадавших при стрельбе в пермском университете остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при стрельбе в пермском университете находятся в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что четверо пострадавших при стрельбе в пермском университете находятся в стабильно тяжелом состоянии.

- В федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение пациенты, получившие ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В Москве находится семь пациентов, четверо из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии. У троих пациентов состояние средней степени тяжести, одному из которых уже проводятся реабилитационные процедуры, — говорится в сообщении ведомства.

На стационарном лечении в медорганизациях в Перми находятся восемь пациентов. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября. 18-летний студент-первокурсник юридического факультета устроил стрельбу сначала за территорией кампуса, а потом и внутри здания, расстреливая из дробовика всех, кто встречался ему на пути. В результате стрельбы погибло 6 человек. Число пострадавших, по последним данным, составляет 43 человека.