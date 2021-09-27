Слуцкий призвал ПАСЕ не пользоваться непроверенной информацией при оценке выборов в России

Украинская делегация на выступлении в ПАСЕ раскритиковала российскую избирательную кампанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он призвал членов ведомства в своей оценке прошедших в России выборов опираться на проверенные факты.

Украинская делегация на выступлении в ПАСЕ раскритиковала российскую избирательную кампанию. Слуцкий в ответ на это напомнил, что на выборах работали более 300 международных наблюдателей - это в 10 раз больше, чем было на недавних президентских выборах в США.

Также, отметил Слуцкий, наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений избирательной практики.

"Хватит пользоваться непроверенной информацией. Давайте послушаем тех членов миссии, в том числе нашего докладчика, которые действительно были в России и действительно смогут рассказать правду о состоявшихся выборах", - цитирует Слуцкого ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ. Это связано с антиковидными ограничениями.