Дочь россиянина Франчетти назвала хорошими условия, в которых он содержится в пражской тюрьме

Россиянин Александр Франчетти. Фото: кадр из видео

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии по запросу Украины, обеспечен хорошими условиями содержания в пражской тюрьме. Об этом рассказала его дочь Диа Франчетти.

По ее словам, отец на данный момент болен, но в тюрьме Панкрац есть доктор, к которому он может обратиться. Также его удовлетворяют условия содержания - в камере Франчетти хранит много личных вещей и еду от родственников. Он также часто пишет семье письма и передает их через адвоката, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержание Франчетти по украинскому ордеру может быть связано с тем, что он - участник событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией. В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые стояли на защите себя и своих близких.