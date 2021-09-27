Спасатели назвали причины, по которым чаще всего вызывают экстренные службы

В 2021 году существенно увеличилось число вызовов спасателей. С января по сентябрь спасатели и пожарные выезжали на помощь 17 210 раз. Это в пять раз больше, чем в прошлом году.

В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы отметили, что с января по сентябрь в столице проводилось 313 спасательных операций по эвакуации при помощи санитарных вертолетов. Это в три раза больше, че в 2020 году.

Пожарные вертолеты ликвидировали 13 крупных пожаров. Сложные возгорания были и в Москве и ближайших областях.

Куда чаще всего вызывают спасателей:

ДТП,

Поиск людей в лесопарковых зонах,

Тушение огня,

Социальная помощь,

Вскрытие дверей,

Транспортировка больных,

Мелкие ЧП (застряли руки, пальцы).

В текущем году благодаря бригадам спасателей были спасены 12 детей, сообщает Ридус.

Спасатели так же не отказывают в помощи животным и птицам. С начала года было более 500 выездов к братьям нашим меньшим.