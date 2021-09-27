Путин поручил использовать только госресурсы при дистанционном школьном обучении с 2023 года

Владимир Путин поручил использовать только госресурсы в дистанционном школьном обучении с 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить использование только госресурсов в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

- Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся, — гласит текст документа.

Ранее Владимир Путин поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову и губернаторам регионов РФ до 1 декабря 2021 года представить предложения о совершенствовании системы оплаты труда педагогов.

Напомним, правительство выделит свыше 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 российских регионах. Отмечалось, что на выделенные средства в ближайшие годы планируют построить 128 современных школ, а также появится свыше 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета собираются выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".