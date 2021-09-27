Онищенко прокомментировал роспуск ученой группы Lancet, занимающейся происхождением COVID-19 Фото: EAST NEWS

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о роспуске ученой группы Lancet, которая занимались исследованием и изучением COVID-19. Академик уверен, что были весомые на то основания.

- Тема коронавируса стала политическим инструментом, - говорит Геннадий Онищенко в беседе с ФАН.

Он напомнил, что с самого первого дня, когда стало известно о болезни, Дональд Трамп стал обвинять Китай.

- Конечно, группа ученых - функциональная структура. Она создается по конкретному поводу. Раз здесь были претензии к ангажированности ученых, что крайне недопустимо в науке, то правильно сделали, что распустили, - полагает парламентарий.

Он так же отметил, что подобные подобные группы выполняют экспертную функцию. Они проводят исследования на базе тех институтов, в которых трудятся.

-Эта группа людей проводит анализ научных публикаций, сравнивает, уточняет, рецензирует. Думаю, решение было не спонтанное, а выверенное, - заключил Геннадий Онищенко.

Напомним, что группа исследователей занималась анализом всех научных публикаций о происхождении коронавирусной инфекции. Сравнивала, адаптировала, рецензировала и делала выводы. Накануне было принято решение о ее роспуске.