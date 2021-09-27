В "Яндекс" заявили, что пользователи сами будут выбирать на гаджетах поисковую систему по умолчанию с 2022 года

Пользователь сам сможет выбрать предпочитаемую систему Фото: Shutterstock

В "Яндекс" сообщили, что пользователи смогут сами выбирать поисковую систему для предустановки на продаваемых в России гаджетах. Ранее правительство определило поисковик российской компании в качестве приложения по умолчанию на технике, которая будет реализоваться на территории страны с 1 января 2022 года.

В "Яндекс" заверили, что поисковик не закреплен за гаджетом насильно. Пользователь сможет выбрать предпочитаемую систему.

"Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и "Яндекс", - приводит ТАСС ответ пресс-службы "Яндекс".

В Минцифры также отметили, что "Яндекс" не будет предустанавливаться на все гаджеты. Пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 марта 2022 года список программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты и другую электронику могут расширить. Производителей могут обязать устанавливать четыре отечественных приложения.