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Политика27 сентября 2021 21:51

Медведев рассказал об атаках из США на серверы ЦИК РФ во время выборов-2021

Также атаки шли из других стран
Наталья СМИРНОВА
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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время трехдневного голосования на выборах в России серверы Центризбиркома (ЦИК) РФ подверглись огромному количеству кибератак. Об этом заявил замглавы Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В Интервью RT он рассказал, что Министерство цифрового развития России отследило, откуда шли атаки на серверы ЦИК. По словам Медведева, около 50% из них были направлены из США.

"Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборки?", - поинтересовался замглавы Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования 17-19 сентября 2021 года говорила также председатель Комиссии Элла Памфилова. По ее словам, Центризбирком впервые столкнулся с проблемой в таких масштабах. Памфилова назвала случившееся катастрофой.