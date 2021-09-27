Медведев рассказал об атаках из США на серверы ЦИК РФ во время выборов-2021

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время трехдневного голосования на выборах в России серверы Центризбиркома (ЦИК) РФ подверглись огромному количеству кибератак. Об этом заявил замглавы Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В Интервью RT он рассказал, что Министерство цифрового развития России отследило, откуда шли атаки на серверы ЦИК. По словам Медведева, около 50% из них были направлены из США.

"Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборки?", - поинтересовался замглавы Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования 17-19 сентября 2021 года говорила также председатель Комиссии Элла Памфилова. По ее словам, Центризбирком впервые столкнулся с проблемой в таких масштабах. Памфилова назвала случившееся катастрофой.