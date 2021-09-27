Туристам, привитым "Спутником V", хотят запретить въезд в США

В США смогут въехать только иностранцы, привитые препаратами, которые одобрены либо американскими властями, либо ВОЗ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти США могут перестать пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Новые меры могут быть введены с ноября 2021 года, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, в США смогут въехать только иностранцы, привитые препаратами, которые одобрены либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский "Спутник V" одобрений от них пока не получал, как и препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Вакцинированные им тоже, вероятно, не смогут въехать в США.

Отмечается, что решение американских властей может повлиять на сотни тысяч россиян и граждан других стран, привитых "неодобренными" вакцинами.

ТАСС обратился в Белый дом и Госдепартамент США с просьбой прокомментировать информацию, опубликованную The Washington Post. Ведомства пока не ответили на запрос российских журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России и даже за рубежом часто говорят о войне вакцин, жертвой которой пал препарат "Спутник V". Австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии назвали вакцину очень эффективной, но недоступной к широкому применению в мире из-за политики.

О том же рассказывала представитель российского МИД Мария Захарова - по ее словам, вокруг вакцин от коронавируса идет информационная война, и сила России в этой схватке – в правде. Москва должна рассказывать об отечественных достижениях на этом направлении, считает дипломат.