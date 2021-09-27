Россияне назвали главные отговорки, чтобы не придерживаться ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне назвали причины (и отговорки), которые мешают им придерживаться здорового образа жизни (ЗОЖ). По данным опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" совместно с цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом", 2/3 россиян не соблюдают правила ЗОЖ.

Чаще правильно питаются, занимаются спортом и не имеют пагубных привычек женщины. Из тех, кто придерживается ЗОЖ (каждый третий россиянин) на долю женщин пришлось 39,5%, а мужчин - 27%.

Чаще всего россияне не стремятся придерживаться здорового образа жизни из-за отсутствия времени. 23,5% респондентов не хватает именно данного ресурса, чтобы правильно питаться и заниматься спортом.

Каждый пятый опрошенный заявил, что и "и без ЗОЖ хорошо". А 13% честно признаются, что не страдают от своих пагубных привычек и могут с удовольствием выпить или выкурить сигарету. Так что примыкать к зожникам они не собираются по осознанным причинам, сообщает Life.

Только 12% указали в качестве ограничивающего фактора – деньги. Они уверены, что ЗОЖ – это дорогое удовольствие.

Реже всего респонденты ссылались на недостаток информации, а еще на негативную реакцию близкого окружения.

Среди опрошенных 15% пришлось на тех, кто ранее придерживался ЗОЖ, но потом решил вернуться к привычному образу жизни, устав от постоянного самоконтроля.

В итоге, 50% признали свое питание неправильным, а 45% полагают, что они питаются как следует.

Что касается спорта, то он присутствует в жизни более чем у половины опрошенных, но регулярно занимается им лишь каждый шестой респондент. Свыше трети опрошенных отмечают, что находят занятия поинтереснее.