Генконсульство РФ в Хьюстоне рискует сокращением штата до двух человек из-за "визового сдерживания" США

США не выдают российским дипломатам визы Фото: REUTERS

В российском МИД прокомментировали политику США в отношении дипломатов из России, которым не выдают визы, из-за чего численный состав генконсульств страны в Нью-Йорке сократился почти в три раза. Как заявил глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров, если ситуация не изменится, к концу года в генконсульстве РФ в Хьюстоне в конце 2021 года останется всего два человека.

"В Генконсульстве останется лишь два дипломата: Ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности", - приводит слова Захарова РИА Новости.

Дипломат отметил, что в случае, если он с заместителем останутся в консульстве вдвоем, придется "вспомнить молодые годы" и самим начать вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти США могут перестать пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Новые меры могут быть введены с ноября 2021 года.