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Общество27 сентября 2021 23:30

Власти Ставрополья хотят начать отопительный сезон на несколько недель раньше

Ежегодно подачу тепла начинают в середине октября
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Ставропольском крае могут начать раньше из-за преждевременного похолодания. Обычно он стартует в середине октября, но в этом году отопление могут включить на одну или даже две недели раньше.

- В Ставрополе ряд объектов социального назначения уже получает теплоноситель по заявкам. Готовы отапливать социальные объекты и котельные ГУП СК «Крайтеплоэнерго». В целом готовность жилищно-коммунального комплекса края сегодня достигла 99,8%, - цитирует Newstracker главу министерства ЖКХ региона Романа Марченко.