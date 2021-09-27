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Политика27 сентября 2021 23:22

Слуцкий: США пойдут по пути вакцинной дискриминации, если не будут пускать в страну людей со "Спутником V"

Политик предполагает, что таким образом в Штатах пытаются "задвинуть" российскую вакцину
Наталья СМИРНОВА
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Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий

Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что США могут запретить въезд в страну людям, вакцинированным российским "Спутником V". Об этом в понедельник, 27 сентября, написала газета The Washington Post. Официальные американские органы, однако, пока не подтверждали это.

Как заявил Слуцкий в своем Телеграм-канале, если США пойдут на этот шаг, это будет становлением на путь "вакцинной дискриминации".

"Оснований для подобных решений - ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и ее практическим применением", - заявил российский политик.

Слуцкий также отметил, что такое поведение выдает явные попытки "задвинуть" российскую вакцину и не дать ей получить одобрение на уровне ВОЗ.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным американских СМИ, с ноября 2021 года в США смогут въехать только иностранцы, привитые препаратами, которые одобрены либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский "Спутник V" одобрений от них пока не получал, как и препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Вакцинированные им тоже, вероятно, не смогут въехать в США.