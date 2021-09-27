Пресс-секретарь госдепа США заболел коронавирусом

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заболел коронавирусом. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter сообщил, что в понедельник, 27 сентября, почувствовал симптомы недомогания, сдал тест и получил положительный результат, который подтвердил его подозрения. Ближайшие десять дней Прайс проведет на карантине.

Он добавил, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется, что прививка против COVID-19 защитит его от тяжелого течения болезни.

Узнав об этой новости, госсекретарь Энтони Блинкен тоже сдал тест на «ковид», у него результат отрицательный. Об этом сообщила Джалина Портер – заместитель Неда Прайса.

«Результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными», - сказала она.

Портер добавила, что глава госдепа, которого Прайс на прошлой неделе сопровождал в поездке на Генассамблею в Нью-Йорк, регулярно проходит тесты на коронавирус.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Джо Байден в этот же день сделал третью прививку от COVID-19. Процедуру транслировали все центральные американские телеканалы.