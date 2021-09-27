Украина добивается, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась еще при Меркель

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак Фото: ТАСС

Киев намерен организовать встречу лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина), пока канцлер Германии Ангела Меркель не ушла со своего поста, уступив место преемнику. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, отметив, что консультации в «нормандском формате» проходят постоянно.

«И, наконец, мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», - заявил Ермак в эфире телеканала ICTV.

Кроме того, глава офиса Зеленского сообщил, что украинская сторона «категорически против замораживания конфликта» в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, в которых впервые за долгие годы не принимала участие Ангела Меркель, и пока непонятно, кто вместо нее станет канцлером ФРГ..

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