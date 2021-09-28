Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика28 сентября 2021 0:16

Дочернюю компанию Schlumberger в США оштрафовали на 1,4 млн долларов за обход санкций против России

Американские власти обвинили Cameron International в сотрудничестве с «Газпромом»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дочернюю компанию Schlumberger, которая поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли, в США оштрафовали за обход санкций против России

Дочернюю компанию Schlumberger, которая поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли, в США оштрафовали за обход санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочернюю компанию крупнейшей в мире нефтегазовой корпорации Schlumberger в Соединенных Штатах оштрафовали за обход санкций против России на сумму в 1,4 миллиона долларов. Как сообщает Минфин США, американская компания Cameron International сотрудничала с российским холдингом «Газпром», нарушая введенные Вашингтоном ограничения.

В заявлении финансового ведомства уточняется, что «базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас) Cameron International, которая является поставщиком товаров и услуг для нефтегазовой отрасли и дочерней структурой Schlumberger Limited», должна будет выплатить властям США 1423766 долларов.