Дочернюю компанию Schlumberger в США оштрафовали на 1,4 млн долларов за обход санкций против России

Дочернюю компанию Schlumberger, которая поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли, в США оштрафовали за обход санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочернюю компанию крупнейшей в мире нефтегазовой корпорации Schlumberger в Соединенных Штатах оштрафовали за обход санкций против России на сумму в 1,4 миллиона долларов. Как сообщает Минфин США, американская компания Cameron International сотрудничала с российским холдингом «Газпром», нарушая введенные Вашингтоном ограничения.

В заявлении финансового ведомства уточняется, что «базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас) Cameron International, которая является поставщиком товаров и услуг для нефтегазовой отрасли и дочерней структурой Schlumberger Limited», должна будет выплатить властям США 1423766 долларов.