Мятежники в Гвинее объявили о хартии переходного периода

В начале сентября в Гвинее произошел военный госпереворот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мятежники в Гвинее объявили, что приняли хартию переходного периода, во время которого страной будут управлять президент, правительство и Национальный переходный совет, сообщает местное издание Guinee News. По его данным, президентом переходного периода назначен полковник Мамадия Думбуя.

В документе говорится, что переходный период в Гвинее будет продолжаться до выборов, а дата голосования будет определена на основе взаимного соглашения политических сил республики и представителей гражданского общества. Хартия предусматривает формирование временного правительства во главе с премьер-министром, а вместо парламента предполагается создание Национального переходного совета, который будет состоять из 81 человека.

Причем, как указано в документе, члены временного правительства и переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах. Кроме того, в стране будет проведен референдум, по итогам которого избранные власти Гвинеи примут новую Конституцию страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября в Гвинее произошел военный переворот, мятежники задержали президента Альфа Конде, распустили кабмин и отменили конституцию.

После этих событий стоимость алюминия поднялась до 2 761 долларов за тонну, что превышает максимум 2010 года. Дело в том, что мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из Гвинеи.