Спецпредставитель США по Афганистану заявил, что после захвата страны талибами* удалось избежать гражданской войны

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад Фото: REUTERS

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что афганскому народу удалось избежать гражданской войны после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан»*.

»Война окончена. Многие афганцы и представители мирового сообщества опасались, что в Кабуле вспыхнет война, но этого не произошло, и я считаю это позитивным моментом», - сказал американский дипломат в интервью телеканалу Ariana News, который вещает из Кабула.

Однако по его мнению, чтобы избежать возможного внутреннего конфликта в дальнейшем, в Афганистане необходимо сформировать инклюзивное правительство в ближайшее время, в связи с чем «на талибах* лежит очень большая ответственность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши тоже говорил, что на сегодняшний день в Афганистане удалось предотвратить гражданскую войну. Он отметил, что «все ожидали, что ситуация будет развиваться по-другому», однако худшие прогнозы различных политических экспертов не сбылись.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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