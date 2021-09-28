MW: уничтожение украинских Ту-160 предотвратило передачу технологий Китаю

Уничтожение большей части стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, который достались Украине после распада СССР, не позволило Китаю получить важнейшие технологии. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

На момент распада Советского Союза Украина получила 19 Ту-160, которые по многим своим характеристикам превосходят прямого конкурента - американский сверхзвуковой самолет B1-B Lancer.

Однако существовал риск передачи советских самолетов Китаю. Так, Киев передал Пекину прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг".

- Штаты и их европейские союзники предприняли все необходимые шаги, чтобы не допустить подписание сделки Украиной, предоставив ограниченным в финансах киевским властям средства на утилизацию парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю, - говорится в тексте публикации.