Украинский генерал: "Турецкий поток" угрожает Украине больше "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский газопровод "Турецкий поток" является для Украины и ее экономики наибольшей угрозой по сравнению с трубопроводом "Северный поток - 2". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

- Мы берем реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем. "Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток - 2", - сказал генерал.

Ранее сайт kp.ru писал, что 10 сентября стало известно о завершении строительства "Северного потока - 2". По словам главы энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха, время окончания работ над газопроводом было выбрано "просто идеально".

Напомним, общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода - 55 миллиардов кубометров топлива в год.