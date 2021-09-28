Россиянин Денис Насретдинов взял "золото" на Чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021

Фото: Инстаграм furniture_design_stroganovka

Россиянин Денис Насретдинов завоевал золотая медаль в компетенции "Производство мебели" на Чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021.

Состязания среди специалистов проходили в Австрийском Грасе. Наш спортсмен изготовил тумбу для бара, за что получил от международного жюри 89,99 баллов из 100 возможных.

- Мы рады и очень гордимся тем, что история вхождения России в клуб великих столярных держав начинался на нашей кафедре, и к своему первому чемпионату, Николай готовился в наших мастерских, а иногда даже в холле Строгановки, что бы привыкнуть к публичному вниманию зрителей, - сообщается на Инстаграм-странице Московской художественно-промышленной академии им.С. Г. Строганова.

Отмечается, что российский чемпион тренировался у бронзового призёра Европы 2018 года Николая Голикова.

Второе место на ЧЕ с отрывом всего в 12 баллов занял спортсмен из Австрии, а на тройку лидеров замыкает мастер из Венгрии.